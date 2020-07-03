Marmaris'te çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü.
03.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:13
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, yangın ilk müdahale aracı ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Aynı bölgede geçen yıl 4 kez orman yangını çıkmış, alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştü.
Kaynak: AA