Marmaris'te can sallarındaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı
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Marmaris'te can sallarındaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris'te can sallarındaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can sallarında 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can sallarında 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, önceki gün saat 08.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Bozukkale mevkisi açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi. Ekipler, elbiseleri ıslanmış 12 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, aynı gün ve bölgede, saat 14.00 sıralarında da yine can salları içinde Yunan askerince geri itilen, 50'şer metre mesafede 3 can salındaki 27 kaçak göçmeni daha kurtardı.

Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirildi. Doktor kontrolünden geçirilen ve yeni elbiseler verilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü'nde teslim edildi.


Marmaris'te can sallarındaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris'te can sallarındaki 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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