Marmaris'te çadırda sahte içki üretimine gözaltı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alana kurduğu çadırda, sahte içki imalatı yaptığı belirlenen N.E., gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alana kurduğu çadırda, sahte içki imalatı yaptığı belirlenen N.E., gözaltına alındı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, salı günü, Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana kurulan çadıra baskın yaptı. Sahte içki üretildiği belirlenen çadırda; bidonlarda 120 litre sahte alkol, 55 litre etil alkol, 80 litre alkollü içki için kullanılan tatlandırıcı ve renklendirici sıvı, 1 alkolmetre, 3 şırınga ile 3 huni ele geçirildi. Sahte votka, rakı ve viski ürettiği belirtilen N.E., gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan