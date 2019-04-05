AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, Marmaris'te kendileri açısından güzel bir seçim kampanyası olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı AK Parti adayımız Serkan Yazıcı tüm Marmaris'i kucakladı." dedi.

Ülgen, ilçe binasında yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu, Marmaris'te muhalefet görevi verildiğini söyledi.

Türkiye genelinde Cumhur İttifakı'nın yüksek oy almasının mutluluğunu yaşadıklarına değinen Ülgen, şöyle konuştu:

"Halkımızın bize vermiş olduğu güven takdire şayandır. Marmaris'te bizim açımızdan güzel bir seçim kampanyası oldu. Cumhur İttifakı AK Parti adayımız Serkan Yazıcı tüm Marmaris'i kucakladı. Gönül isterdi ki Marmaris'e hizmet edebilelim. Seçim süresince duruşu ve çalışmalarından dolayı Serkan Yazıcı'ya teşekkür ediyorum. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle çalışma örneği gösterdi. Belediye başkanlığı için büyük bir fırsatı kaçırdığımıza inanıyorum. Sonucu kendi içimizde tabi ki, irdeleyeceğiz. Bize muhalefet görevi verildi. 8 meclis üyemiz var ve değerli meclis üyelerimizle birlikte, vaatlerin takipçisi olacağız. Bize düşen neyse yapmaya hazırız. Yeni seçilen yönetime desteğimiz tamdır. Kazanan Marmaris olsun. Marmaris'te bizim açımızdan güzel bir seçim kampanyası oldu. Cumhur İttifakı AK Parti adayımız Serkan Yazıcı tüm Marmaris'i kucakladı."

Seçim süresinde Marmaris'te sakin, huzurlu ve barışçıl bir hava yaşandığına değinen Ülgen, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Atatürk İlkokulunda eski CHP İlçe Başkanı Acar Ünlü'nün sergilediği tavırdan dolayı yapmış olduğu şikayeti huzur ortamına katkı sağlamak için geri çektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA