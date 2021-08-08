Marmaris'te 9 gün süren orman yangınında yaban hayvanları da kurtarıldı
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Marmaris'te 9 gün süren orman yangınında yaban hayvanları da kurtarıldı

Marmaris'te 9 gün süren orman yangınında yaban hayvanları da kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında 33 yaban hayvanının da kurtarıldığı belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında 33 yaban hayvanının da kurtarıldığı belirtildi.

İlçede 29 Temmuz'da başlayan ve 6 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında alevlerin ve yoğun dumanın etkili olduğu ormanlık alanda kalan 27 kaplumbağa, 2 güvercin, kaya kartalı, ebabil kuşu, karatavuk ve sincap bulundu.

Bazıları yaralı olan hayvanlar Marmaris Milli Park Müdürlüğü görevlileri ile bazı vatandaşların çabasıyla yangında gönüllü hizmet veren veteriner hekimlere götürüldü.

Burada tedavileri yapılan hayvanlar doğal ortamına salındı.

Kanatları yanmış şekilde bulunan ebabil kuşu ile karatavuğun ise özel bir veteriner kliniğindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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