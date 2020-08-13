Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'ın Simi Adası'na yasa dışı yollara geçmeye iki lastik botun arızalanması sonucu toplam 23 göçmen devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı
13.08.2020 03:06 | Son Güncelleme: 13.08.2020 03:10

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'ın Simi Adası'na yasa dışı yollara geçmeye iki lastik botun arızalanması sonucu toplam 23 göçmen devriye gezen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Simi Adası'na yakın Türk karasularında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motorunun arıza yapması nedeniyle sürüklendiği bilgisine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı devriye gezen hücum bot, Çiftlik Mahallesi açıklarına bölgeye sevk edildi. Lastik botta bulunan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan, başka bir lastik botun daha motor arızası nedeniyle denizde sürüklendiği bilgisine alan ekipler, harekete geçerek 9 göçmeni daha kurtardı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu toplam 23 göçmen kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan 23 göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Spor
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Ekonomi
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı 3. Sayfa
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Güncel
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Barcelonalı bir futbolcu koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi
Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış
Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti
Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti
UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak
Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Yalın Cenk Eren Ozan Güven Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Marmaris'te 23 kaçak göçmen kurtarıldı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 03:25:44. #1.15#
title