Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı
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Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel
Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botun motoru bozularak geri itilen 15 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botun motoru bozularak geri itilen 15 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Marmaris merkeze 65 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Bozburun Mahallesi açıklarında avlanan bir balıkçı, kalabalık bir grubun lastik bot içinde denizde sürüklendiğini görünce Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'ndan hareket eden hücum bot bölgeye ulaştı. Ekipler, yağmurlu ve fırtınalı denizde sürüklenen lastik bota yanaşarak kaçak göçmenleri hücum bota aldı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen 15 erkek kaçak göçmen işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenler, Yunan askerleri tarafından lastik botlarının motoru bozulup çekilerek Türk kara sularına itildiklerini öne sürdü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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