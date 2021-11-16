Marmaris'te 142 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 organizatör yakalandı

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 3 gün içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 142 kaçak göçmen Türk Sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı, 1 organizatör yakalandı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Bozukale ve Serçe Limanı açıklarında 12 ve 13 Kasım tarihlerinde Yunanistan askerleri tarafından kaçak göçmenlerin bulunduğu 6 can salı ile 1 zodyak bot, bıçakla delinerek, Türk karasularına itildi. Devriye gezen Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri aldıkları ihbar sonucu batmak üzereyken 6 can salı ve 1 zodyak botta bulunan 142 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında bir Türk organizatör tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Türk organizatörün balıkçılık yaptığı ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi