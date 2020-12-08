Marmaris'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı
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Marmaris'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı

08.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:25
Marmaris'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine 40 kilometre mesafedeki kırsal Turgut Mahallesi'nde, yağmurun ardından etkili olan dolu yağışıyla her yer beyaza büründü.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesine 40 kilometre mesafedeki kırsal Turgut Mahallesi'nde, yağmurun ardından etkili olan dolu yağışıyla her yer beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan doluyu görenler, bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

Marmaris'e 40 kilometre mesafedeki turistik Turgut Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağmur, yerini 5 dakika süren fındık büyüklüğünde doluya bıraktı. Ekili arazilerin bulunmadığı yüksek tepelere yağan dolu yağışıyla her yer beyaza büründü. Bu anlar, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Sadece iki ahşap çardağın zarar gördüğü dolu yağışı yerini yağmura bıraktı.


Marmaris'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Marmaris'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Marmaris'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Marmaris'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Marmaris'e fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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