Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel
Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 14 Eylül saat 08.00 ve 14.10'da Marmaris ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmaris açıklarında 46 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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