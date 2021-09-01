Marmaris açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Ağustos tarihinde farklı saat aralıklarında Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan