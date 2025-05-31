Marmaray'da yumruk atan adam kim, yakalandı mı?

Marmaray'da yumruk atan adam kim, yakalandı mı?
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde, dün akşam saatlerinde iki çocuğuyla birlikte Süreyya Plajı durağından Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen bir kadına tepki gösterdi. Peki, Marmaray'da yumruk atan adam kim, yakalandı mı?

İstanbul Maltepe'de, iki çocuğuyla Marmaray'a binen bir kişi, kapı önünde bekleyen kadına tepki gösterdi. Başka yolcuların dahil olmasıyla tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi. Olayda korkan çocukları çevredeki yolcular sakinleştirmeye çalıştı. Marmaray'da yumruk atan adam kim, yakalandı mı?

MARMARAY'DA YUMRUK ATAN ADAM KİM, YAKALANDI MI?

Taraflar arasında çıkan tartışmaya bir süre sonra başka bir kişi daha dahil oldu. Çıkan arbedede konuya sonradan dahil olan kişi, iki çocuklu adamın yüzüne yumruk attı.

Marmaray'da yumruk atan adam kim, yakalandı mı?

KAVGA DURAKTA DA SÜRDÜ

Çocukların büyük korku yaşadığı olayın ardından Marmaray'dan inen taraflar durakta yürürken tekrar kavga etti.

Marmaray'da yumruk atan adam kim, yakalandı mı?

BURNU KIRILDI

Duraktakiler ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son bulurken darbedilen adamın burnunun kırıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki çocuğunun yanında darp edilen babaya saldıran şahısların tespit edilip yakalanması için Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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