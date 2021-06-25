Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevreleri yarın sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevreleri yarın sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Konya ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar Batı Karadeniz (Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop'un iç kesimleri) ile Çankırı ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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