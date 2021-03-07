Marmara için buzlanma ve don uyarısı
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Marmara için buzlanma ve don uyarısı

07.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:13
Marmara için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji açıklamasında, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunan bölgede bugün ve yarın don etkisi görüleceği belirtilerek bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif zirai don riski beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere vatandaşların buzlanma ve don etkisine karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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