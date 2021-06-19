Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak bekleniyor
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Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak bekleniyor

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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