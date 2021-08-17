Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Konya'da anıldı
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Konya'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Konya'da anıldı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Konya'da, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Merkez Meram ilçesindeki Gedavet Parkı'nda, Konya AFAD İl Müdürlüğünce düzenlenen anma töreninde vatandaşlar, ülkemizde bugüne kadar meydana gelen yıkıcı depremlerde çekilen fotoğraf sergisini gezdi.

AFAD ekiplerince programa katılan vatandaşlara, afet bilincinin oluşturulması kapsamında bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.

Ayrıca katılımcılar arasında yapılan yarışma kapsamında dereceye giren vatandaşlara "afet çantası" hediye edildi.

Depremin gerçekleştiği 03.02'de hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anma programına, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, AFAD çalışanları ve gönüllüleri katıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Konya'da anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Konya'da anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Konya'da anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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