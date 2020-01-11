Marmara depremle güne uyandı! İstanbul depremi hissetti mi? 11 Ocak Cumartesi Marmara depremi şiddeti kaç? Marmara'da deprem oldu!
11 Ocak Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ardı ardına depremler oldu. Büyüklükleri 0.8 ila 3.1 arası olan depremler İstanbul'dan hissedilirken vatandaşlar üst üste yaşanan depremlerden sonra tedirginliğe kapıldı Peki, depremin şiddeti kaç, İstanbul depremi hissetti mi? 11 Ocak Marmara depremi şiddeti kaç büyüklüğünde oldu?
İstanbul 11 Ocak Cumartesi günü yaşanan depremlerle güne uyandı. Sabah 06.00 ve 11.00 arası yaşanan depremlerle tedirginlik yaşayan vatandaşlar depremin şiddeti kaç, İstanbul depremi hissetti mi? 11 Ocak Marmara depremi şiddeti kaç büyüklüğünde oldu gibi soruların yanıtlarını aradı.
11 OCAK MARMARA DEPREMİ MERKEZİ NERESİ?
Üst üste yaklaşık 50 depremin yaşandığı 11 Ocak Marmara depreminin merkezi "GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)"dir.
11 OCAK MARMARA DEPREMİ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
11 Ocak Cumartesi günü Marmara Denizi'nde gerçekleşene depremlerin büyüklükleri 0.8 ila 3.1 arası değişiyor.
11 OCAK MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?
11 Ocak Cumartesi günü Marmara Denizi'nde 06.00 ve 11.00 arasında yaklaşık 50 defa deprem yaşandı.