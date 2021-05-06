Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
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Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi

Haberler.com / Haber Editör - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'nde aylardan bu yana etkili olan deniz salyası, uydundan da görüntülendi. Uydudan çekilen görüntülerde, müsilaj adı verilen deniz salyasının Mudanya açıklarında halka oluşturduğu izlendi.

Marmara Denizi'nde aylardan bu yana etkili olan deniz salyası yayılımı devam ediyor. Müsilaj adı verilen deniz salyasının yayılımına ilişkin görüntüler, uydudan da görüntülendi.

4 Mayıs tarihli uydu fotoğrafı, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Barış Önol tarafından paylaşıldı. Önol'ün yaptığı paylaşımda deniz salyasının boyutunun Marmara'da kapladığı dev alan görülüyor.

MUDANYA AÇIKLARINDA HALKA OLUŞTURDU

Fotoğrafta denizin bir çok noktasında sarı şekilde görülen deniz salyalarıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise Mudanya açıklarında meydana getirdiği halka oldu. Deniz salyalarının Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaştığı görülüyor.

Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
Marmara Denizi'nin büyük bir bölümünü kaplayan deniz salyası uydudan görüntülendi
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