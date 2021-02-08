Marmara Denizi'ndeki 'deniz salyası' balıkçıları vurdu! Ağlar çamur gibi olunca elleri boş kaldı
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Marmara Denizi'ndeki 'deniz salyası' balıkçıları vurdu! Ağlar çamur gibi olunca elleri boş kaldı

08.02.2021 09:40 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:18

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar günlerdir avlanamıyor. Bu mevsimlerde kendini gösteren ve 3 ay süren deniz salyası nedeniyle ağlar çamur haline gelip duvar gibi oluyor. Balıkçılardan biri, "45 dakikada alacağımızı 5-6 saatte çekebiliyor. Ağlar yırtılıp patlıyor. Elimiz boş" dedi.

Marmara Denizi'nde yılın bu mevsimlerinde kendisini gösteren ve yaklaşık 3 ay etkili olan deniz salyası (müsilaj) balıkçıları zor durumda bıraktı. Tekirdağ'da balıkçılar deniz salyası ve çamuru nedeniyle denize açılamadı.

"SADECE MARMARA'DA OLUYOR"

Marmara Ereğlisi ilçesinde 40 yıldır balıkçılık yapan Cezmi Koç, deniz salyası nedeniyle balıkçıların zor günler geçirdiğini, salyanın ağlara zarar verdiğini söyledi. Koç, "Ağ atamıyorlar, her sene oluyor bu. Kaykay diyorlar buna, ağlar çamur haline geliyor, balık da vurmuyor, duvar vaziyeti görüyor. Balıkçılarımız mağdur durumda. Ama her sene olduğu için belli bir sürede kayboluyor. Sadece Marmara'da oluyor bu, Karadeniz'de Ege'de olmuyor. Birkaç ay sürüyor, yani 3-4 ayı buluyor. Balık tutamıyorlar. Doğal çamur haline geliyor ağlar. Balıkçı için zor bir durum" dedi.

"İLK KEZ BU KADAR SIKINTI YAŞIYORUZ"

Balıkçı Sermettin Şengüllü de deniz salyasının etkili olduğunu belirterek, "Deniz salyası nedeniyle ağlar dibe çöküp, çamur topluyor. 45 dakika da alacağımız ağı 5 veya 6 saatte çekebiliyoruz. Bu da bizi etkiliyor. Ağlar patlayıp, yırtılınca balık da çekemiyoruz. Çünkü ağlar çamur dolu geliyor. Ben 10 yaşından beri denize açılıyorum. İlk kez bu kadar sıkıntı çekiyoruz. Denize açılsak bile boş dönüyoruz. Balıkçıların boş dönmesi demek balık fiyatlarının etkilenmesi demektir. Nedeni de balık tutulmadığı için" diye konuştu.

Marmara Denizi'ndeki 'deniz salyası' balıkçıları vurdu! Ağlar çamur gibi olunca elleri boş kaldı
Marmara Denizi'ndeki 'deniz salyası' balıkçıları vurdu! Ağlar çamur gibi olunca elleri boş kaldı
Marmara Denizi'ndeki 'deniz salyası' balıkçıları vurdu! Ağlar çamur gibi olunca elleri boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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