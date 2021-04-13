Marmara Denizi'nde kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları bulundu

TEKİRDAĞ'da, Marmara Denizi'nde kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ile ağları bulunarak el konuldu.

TEKİRDAĞ'da, Marmara Denizi'nde kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ile ağları bulunarak el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Süleymaniye İlçe Tarım Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Marmara Denizi'nde arama tarama faaliyetinde bulundu. Kumbağ Mahallesi açıklarında yapılan aramalarda kaçak avcılıkta kullanılan trol kapıları ile ağları bulundu. Denizden çıkarılan malzemelere el konulurken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN