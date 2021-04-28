Marmara Denizi beyaza büründü
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Marmara Denizi beyaza büründü

Marmara Denizi beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlkbaharda deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle mevsimsel olay olarak meydana gelen deniz salyası, Yalova kıyılarını beyaza bürüdü. Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, Yalova sahilinde görülen beyaz tabakanın "deniz salyası" olarak bilinen doğal bir olay olduğunu söyledi.

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, deniz tabakasının beyaza bürünmesiyle ilgili kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini söyledi. Yaptıkları incelemelerde tabakanın doğal bir olay sonucu oluştuğunu belirlediklerini dile getiren Yılmaz, "Söz konusu analizlerde deniz biyologları tarafından ve müdürlüğümüz personelince incelenmiş olup, söz konusu kirlilik olduğu iddia edilen hususu deniz salyası olarak nitelendirilen doğal bir olay olduğu, deniz suyu sıcaklığının artmasına paralel olarak görülen ve sadece ilimiz sınırları içinde değil aynı zamanda diğer kıyısı olan Marmara iline kıyısı olan illerde de görüldüğü tespit edilmiştir" dedi.

"ENDİŞENELECEK DURUM YOK"

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: "Endişelenecek bir durum yoktur, herhangi bir kimyasal kirlilik değildir. Doğal olay olarak görülen deniz suyu sıcaklığının değişmesine paralel olarak ortaya çıkan bir alg patlaması ve bazı noktalarda da deniz salyası olarak nitelendirilen bir doğal olaydır. Doğal sıcaklığın, deniz sıcaklığının besin değerlerinin normale dönmesine müteakip kendiliğinden yavaş yavaş düzene girer."

Marmara Denizi beyaza büründü
Marmara Denizi beyaza büründü
Marmara Denizi beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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