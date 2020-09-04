Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak
04.09.2020 08:25 | Son Güncelleme: 04.09.2020 08:28

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun çok bulutlu olması bekleniyor. İstanbul, Kırklareli, Yalova, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Edirne'nin kuzeyi ve Tekirdağ'ın kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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