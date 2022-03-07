Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Türkiye'nin bugünden itibaren batı bölgelerinden başlamak üzere yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava nedeniyle kuzey, iç ve batı bölgelerde hafta boyunca, yurt genelinde ise hafta sonunda mevsim normallerinin 6-10 derece altına düşecek.

Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, hafta ortasından itibaren kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Üç büyük kentte hava durumu

Ankara'da, hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, haftanın ikinci yarısında gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 2-3 derece olacağı tahmin ediliyor.

Başkentte ayrıca yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur, çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü yüksek kesimlerde, perşembe günü il genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.

Kar yağışlarının İstanbul'un güneyinde orta kuvvette, kuzey ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olacak şekilde örtü yapması, kademeli şekilde azalacak sıcaklıkların hafta ortasından sonra mevsim normallerinin 6-8 derece altına düşmesi, haftanın ikinci yarısında İstanbul'da gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 3 derece dolayında olması bekleniyor.

İzmir'de yağışların perşembe gününe kadar aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, sıcaklıkların çarşambadan itibaren 6-8 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Haftanın ikinci yarısında İzmir'de gün içerisindeki en yüksek sıcaklığın 6 derece dolayında olacağı ön görülüyor.

Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden denizler için yapılan uyarıya göre ise yarın Doğu Karadeniz'de rüzgar sabahın ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan saatte 50-75 kilometre hızda fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.