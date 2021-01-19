Marmara Bölgesinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor
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Marmara Bölgesinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

19.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:34
Marmara Bölgesinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı tahmin edilen bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın batı ve kuzeybatı, gece güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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