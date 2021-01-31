Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor

31.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:08
Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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