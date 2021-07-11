Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk