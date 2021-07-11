Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olmaya devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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