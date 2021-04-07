Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek

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Meteoroloji, bir kaç gündür güzel havanın etkili olduğu Marmara Bölgesi için uyarılarda bulundu. Buna göre; bölge genelinde perşembeden itibaren sıcaklıkların 6 ila 10 derece azalacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren Trakya'dan başlayarak, bölgenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi öngörülüyor.

TRAKYA'DA KAR BEKLENİYOR

Yağışların, perşembe Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bölge genelinde, 9 Nisan'da sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı, 10 Nisan'da ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklı sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI 10 DERECE AZALACAK

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının bölge genelinde perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalarak, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel