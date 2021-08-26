Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin edilen bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Bölgenin batısında yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri, Edirne ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzeydoğu ile öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu