Marmara Bölgesi'nde fırtına bekleniyor Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA