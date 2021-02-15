Marmara Bölgesi için don uyarısı
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Marmara Bölgesi için don uyarısı

15.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:06
Marmara Bölgesi için don uyarısı

Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Marmara Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanma ve don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında bulunuyor.

Bölgede, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu nedenle buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara (zirai faaliyetler, ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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