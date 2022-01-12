Marmara Adası'nda kar etkili oluyor

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentte sabah kar yağışı başladı.

Ada ilçe olan Marmara ile Saraylar Mahallesi arasındaki yolda ulaşım, yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre aksadı.

Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Erdek ile Marmara Adası arasındaki feribot seferlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadığı öğrenildi.