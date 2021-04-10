Marketten şampuanları böyle çaldı
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Marketten şampuanları böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS - Haberler | 3. Sayfa

Marketten şampuanları böyle çaldı Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda bir markette şampuan çalan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Marketten şampuanları böyle çaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda bir markette şampuan çalan şahıs saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sinanbey Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs, markete alışveriş bahanesiyle geldi. Bir süre içeride gezen şahıs daha sonra şampuanların olduğu reyonlara yöneldi. Burada 4 adet şampuanları tek tek alarak pantolonun içerisine koydu ardından marketten ayrıldı. Reyonlardaki şampuanların eksik olduğu fark eden işletme sahibi güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde gerçeği öğrendi. İşletme sahibi durumu polise haber vererek şahıstan şikayetçi oldu.

Marketten şampuanları böyle çaldı
Marketten şampuanları böyle çaldı
Marketten şampuanları böyle çaldı
Marketten şampuanları böyle çaldı
Marketten şampuanları böyle çaldı
Marketten şampuanları böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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