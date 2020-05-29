Marketten hırsızlık
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Marketten hırsızlık

Antalya'nın Serik ilçesinde bir marketten hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi.

29.05.2020 19:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:42

Antalya'nın Serik ilçesinde bir marketten hırsızlık güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Mahallesi'nde market işleten Hasan Küçük, kısa süreliğine ayrıldığı iş yerine döndüğünde çantasından 6 bin liranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, hırsızlığın yansıdığı güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, kepengin bir bölümünü indirerek, çöp dökmeye gittiğini söyledi.

Beş dakikada hırsızlığın gerçekleştiğini aktaran Küçük, şüphelinin yakalanmasını istediğini kaydetti.

Marketten hırsızlık

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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