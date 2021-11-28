Marketten ekmek çalan çocuk için hakimden ibretlik karar! Ağlatan hikaye yeniden gündemde

Sosyal medyada birbirinden ilginç hikayeler gündem olmaya devam ediyor. Son olarak ünlü bir hikaye de yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi. Söz konusu hikaye, Amerika'da marketten ekmek çalan bir çocuk hakkında hakimin verdiği ibretlik kararı konu alıyor.

TUTUKLANIP MAHKEMEYE ÇIKARILIR

Söz konusu hikayeye göre 15 yaşındaki bir çocuk, markette ekmek çaldığı sırada rafları kırar ve ardından yakalanır. Marketin şikayetiyle polis tarafından tutuklanan çocuk, dava günü geldiğinde hakim karşısına çıkarılır. Hakim, konuyla ilgili kararı vermeden önce olayı bir kez de çocuktan dinlemeye karar verir.

"NEDEN ÇALDIN"

Hikayeye göre hakim ile çocuk arasında şu diyalog geçer:

Hakim : Neden çaldın?

Çocuk : Ekmeğe ihtiyacım vardı.

Hakim : Çalmak yerine ekmek alamadınız mı?

Çocuk : Satın alacak param yoktu

Hakim : Ailenden para isteyebilirdin

Çocuk : Evde sadece annem var. Annem hasta ve işsiz. Sırf bunun için biraz ekmek ve peynir çaldım

Hakim : Sen küçüksün, normalde işin de yok

Çocuk : Yıkama üzerinde çalıştım. Bir hafta önce anneme hizmet etmek için izin aldım ve bu yüzden kovuldum

Hakim : Yardım isteyecek yeriniz ,kimseniz yok muydu?

Çocuk : Her gün evden çıktığımda herhangi bir iş için eleman arayan en az elli adresle iletişime geçiyorum ama başarısız. Sonunda hırsızlık yapmaya karar verdim.

İFADENİN ARDINDAN HAKİM KARARINI AÇIKLAR

Çocuğun savunmasının alınmasının ardından sıra hakimin vereceği karara gelir. Hakim, salondakilerin meraklı bakışları arasında herkesi şaşkınlık içerisinde bırakan kararını açıklar ve şu ifadeleri kullanır: "Çalmak, özellikle ekmek çalmak çok utanç verici bir suçtur ve işte hepimiz bu suçtan sorumluyuz. Bu odadaki herkes ve ben de bu suçtan sorumluyum. O zaman tüm mahkemeyi 10 Dolar ile cezalandırdım. Siz her biriniz çocuğa 10 dolar gönderene kadar mahkemeden ayrılamayacaksınız"

MARKETE DE CEZA

Hakim, kararında mahkemeye de ceza verdiğini açıklar. Buna göre çocuğa yeteceği kadar ekmek verip göndermeyen markete de 1000 dolar ceza kesilir. Karar sonrası çocuğun gözyaşlarını tutamadığı görülür. Gözler yine hakime çevrilir.

HAKİM DE AĞLAMAYA BAŞLAR

Hakim ne kadar sağlam durmaya çalışsa da şu sözleri söyledikten sonra gözyaşları içerisinde salonu terk eder: "Bir kişi ekmek çalarken yakalanırsa, o cemaatin, toplumun, devletin tüm insanları utanmalıdır."

İşte söz konusu paylaşım:

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