Marketteki İğrenç Taciz Saniye Saniye Kameraya Yansıdı!
Almanya'da yaşanan cinsel taciz marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İnternette paylaşılan görüntüler, lzleyenleri şaşkına uğrattı.
Almanya'da bir markette kaydedilen cinsel tacizin görüntüleri izleyenleri şaşkına uğrattı.
SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI
Raflarda ürünlere bakan genç kızın arkasından yaklaşarak cinsel tacize başlayan sapık, kameralara yakalandı. Durumdan habersiz olan genç kızın yaşadığı taciz olayı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Bu kadar da olmaz bu ne cesaret böyle Allah kadınlara yardım etsin." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu adamı bulup hakkettiği dersi vermek lazım." yorumunu yaptı.
YORUMLAR (34)
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YAV HEPSI YALAN KIZ AYNADA SACINI DÜZELTIYO ADAMI DA GÖRÜYO ADAM ZATEN ARKADASIDIR BIZIM HABERCILER ALMANCA BILSE AYNA VAR DEDIGINI ZATEN DUYARLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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YOZGATLIYA BENZIYORCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kız fark etmemiş mi,? Allah AllahCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ya bilmiyorım ama birisı bana böyle bişey yapsa neler olur dıye düşündüm herhalde yapan kişiyi bitiririm.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Kız neden bir şey demiyor demeki hoşlanıyorduCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır