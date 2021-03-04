Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
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Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı

04.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:20
Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı

BURSA'da alışveriş yaptığı markete gelen husumetlisi A.A.A.'nın (65) boğazına bıçak dayadığı H.G. (65), çalışan ile müşterilerin müdahalesiyle kurtuldu.

BURSA'da alışveriş yaptığı markete gelen husumetlisi A.A.A.'nın (65) boğazına bıçak dayadığı H.G. (65), çalışan ile müşterilerin müdahalesiyle kurtuldu. Korku dolu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.  

Saldırı olayı, geçen salı günü saat 19.00 sıralarında, İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markette yaşandı. H.G., alışveriş yaptığı markette ödeme yapmak için kasaya yöneldi. Ancak bu sırada içeri husumetlisi A.A.A. girdi.  A.A.A., cebinden çıkardığı bıçağı giriş kapısına sırtı dönük halde olan H.G.'nin boğazına dayadı. Marketteki müşteriler ile bir çalışan, saldırganın elindeki bıçağı almak için müdahale etti. Çıkan arbedede saldırgan ve H.G. ile bir müşteri yere düştü.  Bu sırada market çalışanı bıçağı almayı başardı.

H.G.'nin yara almadan kurtulduğu olayın ardından ihbar üzerine markete gelen polis ekipleri, A.A.A.'ı gözaltına aldı. Saldırgan, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Marketteki korku dolu anlar ise, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, H.G.'nin kasada ödeme yaptığı sırada A.A.A.'nın içeriye girdiği, H.G.'nin boğazına bıçak dayaması ve market çalışanı ile müşterilerin müdahalesi yer alıyor.


Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı
Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ

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