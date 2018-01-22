Marketlerden İçki Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da iki ayrı marketten içki, içecek, meyve, ceviz ve deterjan çaldıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Denizevleri Mahallesi ile Mimar Sinan Mahallesi'nde 12 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 ayrı marketten 3 şişe viski, 2 şişe votka, 3 kutu enerji içeceği, çamaşır deterjanı, mandalina ve ceviz çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili H.G.(19) ve D.T.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.G. ve D.T., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN