Marketler kaçta kapanıyor? Zincir marketler kaça kadar açık? Hafta içi BİM, Şok, A101 kapanış saatleri

Tam kapanma sonrası "Marketler kaçta kapanıyor? Hafta içi marketler kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?" Soruları tekrar gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Marketler bugün kaçta kapanıyor? Hafta içi bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Kademeli normalleşme sürecinde marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Hafta için günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Cumartesi ve Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak. Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Marketler bugün kaçta kapanıyor? Hafta içi bakkallar ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi marketler yani Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

A101, BİM, ŞOK KAPANIŞ SAATLERİ 2021

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Hafta içi Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet veriyor.

KADEMELİ NORMALLEŞME GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak ve 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme planını açıkladı.

– Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te sona erecek.

– Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

– Pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.

– Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.