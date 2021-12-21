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Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor

AA / Fatih Erdoğan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalardan sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalardan sonra düşen döviz kurunun etkisiyle market fiyatlarında da düşüş beklentisi oluştu.

Kardelen Market İşletme Sahibi Serkan Koyuncu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dolardaki düşüşün ürünlere yansımasının zaman alacağını söyledi.

İşletmelerin elinde belli fiyatlardan alınan ürünlerin olduğuna işaret eden Koyuncu, "Kur bu şekilde düşerse market ürünlerinde de fiyatlar düşecektir. Zamana ihtiyacımız var. Fazla sürmez." ifadelerini kullandı.

Koyuncu, fiyatların düşmesinin ticareti artıracağına dikkati çekerek, "Fiyatların yüksek olması bizim için büyük bir sıkıntı. Vatandaş sadece acil ihtiyaçlarını alıyor. Ayrıca ürün bulmakta zorlanıyoruz." dedi.

Alışveriş yapan Elif Erdugan da marketlerde fiyatların son dönemde çok fazla arttığına işaret ederek, "Doların düşmesi fiyatlara yansımalı. Dolardaki düşüşün fiyatlara yansımasını bekliyoruz . Dolar düştü, benim bu düşüşe inanmam için markette satılan ürünlerin de fiyatlarının düşmesi lazım." diye konuştu.

Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Market ürünlerinin fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Döviz büroları önünde hareketlilik (2)

Döviz büroları önünde hareketlilik (2)

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 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

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AA / Fatih Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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