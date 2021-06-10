Market sahibi, çalışanını dolandırıp ortadan kayboldu

ZONGULDAK'ta market işletmecisi Erdi K. (36), yanında çalışan Ali Yağız'a 90 bin TL kredi çektirip parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu.

ZONGULDAK'ta market işletmecisi Erdi K. (36), yanında çalışan Ali Yağız'a 90 bin TL kredi çektirip parayı aldıktan sonra ortadan kayboldu. Yağız şikayetçi olurken, Erdi K.'nin ilçe esnafından da borç para aldığı ortaya çıktı.

Ereğli'de market işleten Erdi K., iş yerinde çalışan Ali Yağız'a kendisi için 90 bin TL kredi çektirdi. Erdi K., bir süre sonra ortadan kayboldu. Ali Yağız, eşi Semra Yağız'la birlikte savcılığa giderek Erdi K.'den şikayetçi oldu. Erdi K.'nin ilçedeki esnaf arkadaşlarından da kötü durumda ve sıkıntılarının olduğunu söyleyerek para topladığı ortaya çıktı.

Erdi K. ile 5 yıldır birlikte çalıştıklarını anlatan Ali Yağız, "Bir gün yanıma gelip sıkışık durumda olduğunu söyledi. Biz de ekmeğini 5 sene boyunca yedik. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Şubat ayında 90 bin TL kredi çektim. Bir iki ay ödedi. Sonra ödemedi. 2-3 ay kendi imkanlarımla ödedim. Ondan sonra da kayıplara karıştı. Benim bu parayı ödeyecek durumum yok. Asgari ücretle çalışan bir elemanım. Beni çok zor durumda bıraktılar. Sağdan soldan duydum. Büyük vurgun yapmış. Ben gerekli şikayetlerimi yaptım" dedi.Erdi K., kayıplara karışınca alacaklılar ailesinin kapısına dayandı. Erdinç K., ağabeyinin borçlarından dolayı aile olarak zor günler geçirdiklerini söyledi. Ağabeyine 400 ile 750 bin TL'lik çek verdiklerini söyleyen iki esnafın da kapısına geldiğini belirten Erdinç K., "Biz de mağduruz. Her şeyi ağabeyim yaptı ve kaçtı. O kaçtıktan sonra doğal olarak kardeşi olduğum için beni aradılar. Herkese de tek tek izah ettim. Benim hiçbir şeyden ve bu kadar dolandırdığından haber im yoktu. Savcılığa gideceğiz. Suç duyurusunda bulunacağız. Bizim can güvenliğimiz yok. Koruma talep edeceğiz. Biz de mağduruz" diye konuştu.'BİZİ MAHVETTİ'

Ağabeyinin kendilerini de dolandırdığını iddia eden Erdinç K., ne kadar borcu olduğunu hesaplayamadıklarını da anlatarak, "Miktar belli değil. Biri diyor 750 bin, biri diyor 400 bin, biri diyor 50 bin, biri 80, biri 90 bin diyor. Herkes iyiliğinden kaybetti. Herkes güvendiği için ona para verdi. Bizim öyle bir ağabeyimiz ve kardeşimiz de yok. Bizi mahvetti. Bizi Ereğli'ye rezil etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe