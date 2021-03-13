Market ödülünü kim kazandı?

Haftada bir kez oynanan Survivor yarışmasında market ödülü büyük önem taşıyor. Açlıkla mücadele eden ünlüler gönüllüler takımında ödülü hangi takım kazandı? Market ödülünü kim kazandı? Survivor market ödülünü kim kazandı? 13 Mart Survivor 2021'de market oyunu kim kazandı?

Survivor 2021'de bu akşam Ünlüler ile Gönüllüler, haftalık erzak paketini kazanmak için market oyunu oynadı. 13 Mart Cumartesi Survivor Türkiye'nin yeni bölümünde market oyununa takımlar üçer kişi parkura çıktı ve erzak için ekip olarak yarıştı.

SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da market oyunu için parkura üçer yarışmacı çıktı. İki itici, vagona binen bir toplayı ile önce parkuru geriye doğru gitti. Topları toplayan takım, geri dönerek dört seramiği kırması gerekiyordu. Müthiş ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar arasında inanılmaz mücadeleler ekrana geldi. Eşleşmeler sonrasında ilk turda Ünlülerden Melis, Gönüllülerden Berkay dışarıda kaldı.

Nefes kesen mücadelede oyun başabaş geçerken Ünlülerin atağı geldi ve 6-3 öne geçti. Son oyunda iki takım da en iyileri ile parkura çıktı.

Son atışlarda kamera kayıtlarına göre iki yarışmacı da aynı anda kırdığı için berabere bitti ve aynı isimler bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma sırasında sakatlanan Ayşe nedeniyle oyun bir süre durmak zorunda kaldı. Ayşe'nin ciddi bir şeyi olmadığı için oyuna kaldığı yerden devam edildi.

13 MART SURVİVOR 2021'DE MARKET OYUNU KİM KAZANDI?

13 Mart Survivor 2021'de market oyununu kazanan 7-3 skorla Ünlüler takımı oldu.