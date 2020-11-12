Market hırsızı kendisini fark eden kasiyeri bıçaklayarak kaçtı
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Market hırsızı kendisini fark eden kasiyeri bıçaklayarak kaçtı

12.11.2020 22:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:31
Market hırsızı kendisini fark eden kasiyeri bıçaklayarak kaçtı

KAYSERİ'de bir markette çalışan Harun Sarıçoban, hırsızlık yapmaya çalışan kimliği belirsiz kişiyi engellemeye çalıştı.

KAYSERİ'de bir markette çalışan Harun Sarıçoban, hırsızlık yapmaya çalışan kimliği belirsiz kişiyi engellemeye çalıştı. İkili arasında çıkan arbedede Sarıçoban, sağ elinden bıçaklanarak yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727'nci Sokak'taki markette meydana geldi. Market görevlisi Harun Sarıçoban, peynir ve sosislerin bulunduğu reyonda kimliği belirlenemeyen bir kişinin hırsızlık yaptığı fark etti. Market görevlisi Sarıçoban, hırsıza müdahale etmek istedi. Bunun üzerine çıkan şüpheli ile aralarında arbede yaşandı. Kavgada şüpheli getirdiği bıçakla market görevlisini sağ elinden yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, diğer market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Elinden bıçaklanan Sarıçoban, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis, markette yaptığı incelemenin ardından hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.


Market hırsızı kendisini fark eden kasiyeri bıçaklayarak kaçtı
Market hırsızı kendisini fark eden kasiyeri bıçaklayarak kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

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