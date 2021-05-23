Markası için modellik yaptı
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Markası için modellik yaptı

Markası için modellik yaptı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Helin Avşar geçtiğimiz yıl helinavsar.com.tr internet sitesi üzerinden kurduğu markayı büyütüyor... Avşar, yeni sezon koleksiyonu için objektifler karşısına geçerek, kendi markasının modeli oldu...

İnternet üzerinde kadın giyim üzerine kurduğu şirket ile başarı grafiğini yükselten 3 bin metrekarelik fabrikada 75 kişiye istihdam sağlayan Helin Avşar, yeni sezon koleksiyon için objektif karşısına geçti.

Tüm gün süren çekimler öncesinde Helin Avşar modellik için iki hafta kampa girdi. İki hafta boyunca sağlıklı ve genelde sıvı olarak beslenen Helin Avşar, modellik için form tuttu.

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hergün 10 bin adım atan Helin Avşar, 'Kendi koleksiyonum için profesyonel manken gibi hazırlık süreci yaşadım.

Markam için profesyonel olarak herşeyin mükemmel olması için uğraş veriyorum' dedi. 180 bin ürün çeşidine yeni koleksiyonlarını ekleyen Helin Avşar, tüm gün süren çekimlerde 100 yakın kıyafetle objektiflere poz verdi.

Markası için modellik yaptı
Markası için modellik yaptı
Markası için modellik yaptı
Markası için modellik yaptı

Kaynak: Snob Magazin

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