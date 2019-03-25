Sakarya'da, "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2019 Yılı Mali Destek Programları" toplantısı yapıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ali Coşkun Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmanın önemli aktörlerinden birisi olduğunu söyledi.

Nayir, kalkınma ajanslarının mali destek programının çerçevesini oluşturmaya çalıştığını belirterek, "Biz beklentilerimizi sürekli yüksek tutuyoruz. İllerin kalkınmasında önemli rolüne inandığımız mali destek programı çalışmalarının tanıtımının çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü sonuçta bizim ilan etmiş, açıklamış olduğumuz mali destek programları bu amaçla gelecek olan önerilerle, tekliflerle şekil bulacak. Eğer tanıtımını iyi yapamazsak hangi konuda destek vereceğimizi muhatap kitleye yeterince anlatamazsak, buradan yeterli sonucu elde etmemiz mümkün olmayacak." diye konuştu.

Programı, 3 ana başlık altında belirlediklerini aktaran Vali Nayir, "Her ne kadar muhatabımız olarak kar amacı gütmeyen kuruluşlar olarak belirlenmişse de, kar amacı güden kuruluşlar da bundan yeterince istifade edecek. Biz iyi yetişmiş iş gücünü, üretim altyapılarını, kültür ve turizm altyapılarını desteklediğimiz taktirde, kar amacı güden kuruluşlarda bu mali destek programından illeri için yeterince istifade edip bunu sağlamaya çalışacaklar." dedi.

Vali Nayir, Kalkınma Ajansı yetkili uzmanlarının yapmış olduğu çalışmaları çok kıymetli bulduklarını, kamu kurum ve kuruluşlarının da burada bir önder rol oynaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Marka Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu da bu yıl ki programda 20 milyon lira mali destek sağlayacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından MARKA Proje Uygulama ve Birim Başkanı Aziz Onur Aladağ, MARKA 2019 Yılı Mali Destek Programları sunumunu yaptı.

Programa, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, kaymakamlar ile kar amacı gütmeyen kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA