Mark Wahlberg kaslarıyla gençleri kıskandırırdı: İşte son hali!
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Mark Wahlberg kaslarıyla gençleri kıskandırırdı: İşte son hali!

Mark Wahlberg kaslarıyla gençleri kıskandırırdı: İşte son hali!
Hürriyet - Haberler | Magazin

KOLAYSA BÖYLE TANIYIN!

KOLAYSA BÖYLE TANIYIN!

Oyuncu Mark Wahlberg, baş rolünü üstlendiği Father Stu adlı film için, özel bir beslenme programı uygulayarak kilo aldı. Şu anda eskisinden 13 kilo fazlası olan Wahlberg, Mel Gibson'ın sevgilisi Rosalind Ross'ın yönettiği filmde, sonradan rahip olan eski bir boksörü canlandırıyor.

BİR GÜNDE YEDİ BİN KALORİ TÜKETTİ

Mark Wahlberg, şef Lawrence Duran'ın gözetimi altında günde 7 bin kalorilik bir beslenme programı uygulayarak kilo aldı. Normal kiloda bir erkeğin gün içinde tüketmesi gereken kalori miktarının 2 bin 500 olduğunu da hatırlatalım.

SABAH 3'TE KALKIP YEMEK YEDİ

Şef Duran'ın açıkladığına göre Mark Wahlberg, kilo alma sırasında günde sekiz öğün yemek yedi. Bu süreçte doktorlar ve bir beslenme danışmanı, Mark Wahlberg'in sağlığını bozmadan kilo alması için çaba harcadı. Kilo alma sürecinde Mark Wahlberg, sabahın 03.00'ünde uyanıp kahvaltı öncesi dört tane yumurta yedi. Sonra egzersiz programını uyguladı ve ardından da sabah kahvaltısını yaptı. Gün içinde de iyi karbonhidratlar, koyu yeşil yapraklı sebzeler, protein tüketerek beslendi. Şef Duncan'ın anlattığına göre Wahlberg, kilo alma sırasında bir gün içinde neredeyse bir düzine yumurta yedi.

BİRAZ DESTEK

Film setinden yansıyan fotoğraflarda Mark Wahlberg'in olduğundan daha kilolu görünmesi için göbek bölgesinde protez kullanıldığı da görüldü.

DEĞİŞİMİ BÖYLE GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİ

Mark Wahlberg, daha önce de sosyal medya sayfasında kilo aldıktan sonra çekilen bir fotoğrafını paylaşmış ve değişimi gözler önüne sermişti. Oyuncu, bu süreçte nasıl beslendiğini de yine sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmıştı.

AKSATMADAN SPOR YAPIYOR

Wahlberg, Hollywood'un spor salonlarından çıkmayan ünlülerinden biri. Oyuncu, yıllardır kaslarını korumak için hiç aksatmadan egzersiz programını uyguluyor. Hatta zaman zaman spor yaparken çekilen görüntülerini de sosyal medya takipçileriyle paylaşıyor.

MUTLU AİLE

Wahlberg, 2009 yılından bu yana eski bir model ve oyuncu olan Rhea Durham ile evli. Ciftin dört tane çocuğu bulunuyor.

MEL GIBSON, SEVGİLİSİNİN YÖNETTİĞİ FİLMDE OYNUYOR

Wahlberg'in, uğruna görüntüsünü değiştirdiği Father Stu adlı filme gelirsek. Mel Gibson'ın sevgilisi Rosalind Ross'ın yönetmenliğini üstlendiği aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı film; gerçek bir yaşam öyküsü üzerine kurulu. Filme esin kaynağı olan Stuart Long, boksörlük, oyunculuk, müze yöneticiliği gibi işler yaptıktan sonra bir rahip olmaya karar verdi. 50 yaşında hayata veda eden Stuart Long'ın hayatını konu alan bu proje üzerinde 2016 yılından bu yana çalışmalar sürüyor. Mel Gibson da  Father Stu adlı filmde, Stuart Long'un babasını canlandırıyor.

Kaynak: Hürriyet

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