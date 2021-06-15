Mark Eliyahu Cem Adrian - Derinlerde sözleri | Cem Adrian Derinlerde şarkı sözleri

Mark Eliyahu ile Cem Adrian'ın yeni iş birliği olarak sunduğu şarkı kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. Sosyal medya platformlarında trend listelere giren Derinlerde adlı şarkının müzik yapımcıları arasında da birbirinden değerli isimler yer alıyor. Mark Eliyahu Cem Adrian Derinlerde şarkı sözleri de sıkça aratılan başlıklar arasında yerini aldı. İşte, Mark Eliyahu Cem Adrian Derinlerde sözleri, Cem Adrian Derinlerde şarkı sözleri, Mark Eliyahu Derinlerde şarkı sözleri...

Mark Eliyahu Cem Adrian Derinlerde şarkı sözleri gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Ünlü müzisyen Mark Eliyahu ile çok beğenilen sesiyle Cem Adrian'ın bir arada yaptığı Derinlerde şarkısı kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşarak Trend şarkılar arasında yerini aldı. İşte, Mark Eliyahu Cem Adrian Derinlerde sözleri, Cem Adrian Derinlerde şarkı sözleri, Mark Eliyahu Derinlerde şarkı sözleri...

MARK ELIYAHU CEM ADRİAN DERİNLERDE ŞARKI SÖZLERİ

Bana düşlerini geri ver gerisi hep sende kalsın

Bana son kez öyle gülüver yüreğin de sende kalsın.

Bana hatıradır ateşin, yanarım yanarım.

Seni başka kimse bulamaz, kayıbım..

Ezberimde yüzün, silmek öyle kolay mı?

Kaderimde bir düğüm çözmek öyle kolay mı?

Bana hatıradır ateşin, yanarım yanarım.

Seni başka kimse bulamaz kayıbım derinlerde...

*

Bana yollarını geri ver uzağın hep sende kalsın

Bana son kez öyle susuver sözlerin de sende kalsın

Bana hatıradır bu acı, kanarım kanarım.

Seni başka kimse bulamaz, yaralı

Ezberimde yüzün, silmek öyle kolay mı?

Kaderimde bir düğüm çözmek öyle kolay mı?

Bana hatıradır ateşin, yanarım yanarım.

Seni başka kimse bulamaz kayıbım, derinlerde...