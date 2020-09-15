Marjinal nedir? Marjinal kelime anlamı nedir? Marjinal hangi dilden geçmiştir? Marjinal TDK anlamı nedir? Marjinal nedir? Türkçeye hangi dilden geçmiştir? Neden marjinal kelimesini kullanırız? Marjinalliği bu kadar çok sevilir yapan şey nedir? Neden marjinal olmak istreriz? Marjinal TDK anlamı nedir? Kimlere marjinal nedir?

Marjinallik; aykırı olan, farklı, uç noktalarda yaşayan insanlar için kullanılan bir tabirdir. Peki bu tabir neden bu kadar çok kullanılıyor? Neden herkes Marjinal olmak istiyor? Marjinallik nasıl olur? Kimlere marjinal denir?

MARJİNALLİK NEDİR?

Marjinallik kelime anlamı aykırı, farklı, uç noktalarda yaşayan insanlar için kullanılan bir tabirdir.

TDK'YA GÖRE MARJİNALLİK NEDİR?

TDK'ya göre kelime anlamı aykırı olan marjinal, matematik terimi olarak da kullanılıyor. Matematikte sonda olan, uçta olan, aykırı anlamlarında kullanılıyor.

KİME MARJİNAL DENİYOR?

Toplumda farklı düşünen insanlar, toplumun düşüncelerine aykırı bir tarzda yaşayan, farklı fikirlere sahip insanlar olarak tanımlanabilir.

MARJİNALLİK KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Marjinallik kelimesi Fransızca bir kelimedir. Dilimize direkt olarak Fransızcadan geçmiştir.

NASIL MARJİNAL YAŞANIR?

Toplumun genel yaşayış tarzından farklı bir çizgide ilerleyen insanlara marjinal denir. Sosyal mecraların artmasıyla birlikte marjinal insanlar da kendilerini bu platformlar üzerinden göstermektedir. Rağbet gören, sevilen ve takip edilen marjinal kişileri örnek alan takipçileri de marjinal olmak istemektedir. Marjinallik, farklı olmak sevildiği için haliyle talep de artmıştır. Herkes marjinal olmak istemektedir.

NEDEN MARJİNAL OLMAK İSTİYORUZ?

Sosyal medya da var olmak için insanlar artık farklı içeriklere yöneliyor. Farklı ve marjinal olanın daha çok rağbet gördüğü hissine kapılan kullanıcılar farklı içerik tasarımları yaparak bu yolda ilerliyorlar.