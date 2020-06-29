Mario Levi ile geçmişe keyifli bir yolculuktan yeni roman müjdesi
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Mario Levi ile geçmişe keyifli bir yolculuktan yeni roman müjdesi

Şişli Belediyesi tarafından sosyal medya aracılığıyla düzenlenen ve daha önce Ahmet Ümit, Nazlı Eray, Buket Uzuner ve Gül İrepoğlu gibi edebiyatımızın usta kalemlerinin konuk olduğu; "Hatıralara Yolculuk" etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Mario Levi ile geçmişe keyifli bir yolculuktan yeni roman müjdesi
29.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:12

Faruk Şüyün'ün hazırlayıp sunduğu 'Hatıralara Yolculuk'un 5. konuğu; yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi oldu.

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen, Dünya Gazetesi Kültür Sanat Editörü Faruk Şüyün'ün hazırladığı 'Hatırlara Yolculuk' etkinliklerinin 28 Haziran tarihindeki konuğu; ünlü yazar Mario Levi oldu. Program, Şişli Belediyesi'nin Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube hesaplarından canlı yayınlandı.

Mario Levi'nin hayat kesitlerine yer verilen programda, geçmişe de keyifli bir yolculuk yapıldı. Levi, son bir iki yılda verimli bir dönemine girdiğini belirterek bu konuda şu bilgileri verdi:

"7 romanlık bir projeye giriştim. İstanbul'un 7 ayrı semtinde ve haftanın 7 gününde gerçekleşecek 7 romanlık bir proje. Şu ana kadar, Kadıköy ve Şişli kitabı yayınlandı. Bu Ekim'de, Eminönü kitabı yayınlanacak. Bundan sonraki kitap; Beyoğlu olacak. O da yazıldı, yayınlanmayı bekliyor. Geçtiğimiz yaz benim için çok değişik olan ve beni bir hayli zorlayan, bir roman öyküsüne giriştim. Bu sefer, günümüzde geçmiyor. 16. Yüzyıl İstanbul'unda geçiyor. Bir göçün romanını yazmak istedim. Atalarımız İspanya'dan, Osmanlı topraklarına geldiler. Böyle göç eden, bir ailenin hikayesini yazmak istedim. Bayağı zorladı beni; çünkü o dönemin koşullarını, giysilerini, yemeklerini bilmek gerekli. Romanı yazmadan önce, 30'u aşkın kitap, 50'yi aşkın makale okudum. Ve öyle yazdım o kitabı. Şimdi demleniyor, zamanını bekliyor. Bir de şimdi, bu karantina günlerinde biraz okuduklarımın biraz da yaşadıklarımın etkisiyle bir romana daha başladım."

Her Pazar saat 14:00'de Şişli Belediyesi Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube hesaplarından canlı yayınlanan "Hatırlara Yolculuk" etkinliklerinde bir sonraki haftanın konuğu ise Zeynep Oral olacak.

Mario Levi Hakkında:

Mario Levi 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Michel Fransız Lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi alanından mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazdı. 1984 yılından sonra ise Hokka, Şalom, Milliyet Sanat, Cumhuriyet gibi dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Mario Levi ilk kitabı Bir Yalnız Adam 1986 yılında yayınlandı. Bu aynı zamanda üniversiteyi bitirme tezinin roman şekline getirilmiş halidir.

1990 yılında yayınlanmış olan öykü kitabı Bir Şehre Gidememek otobiyografik bir roman olma özelliği taşır adeta yazarın kendi ile hesaplaşmasıdır. 1990 yılında Haldun Taner öykü ödülünü, İstanbul Bir Masaldı isimli kitabı ile de Yunus Nadi Roman ödülünü kazandı. Mario Levi, yazarlığın yanı sıra, Fransızca öğretmenliği de yapmaktadır. Gazetecilik, radyoculuk, reklam yazarlığı gibi işler de yapmıştır. Yazı atölyelerinde yazı yaratımı dersleri de vermektedir.

Kaynak: Bültenler

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