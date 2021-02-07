Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı

Bridgers'in iddiasının ardından Manson, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Açıkçası, sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi. Ancak benimle ilgili bu son iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmalarıdır." ifadelerini kullandı. Manson'ın eski eşi Dita von Teese ise ünlü rock yıldızı ile evliliğini sadakatsizlik ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bitirdiğini söyleyerek, "Lütfen son günlerde kamuoyuna Manson hakkında açıklanan detayların Manson'la olan yedi yıllık kişisel deneyimlerime uymadığını bilin. Öyle olsaydı eğer onunla Aralık 2005'te evlenmezdim" dedi.