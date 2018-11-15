Marie Antoinette'in "İnci ve Elmas" Kolyesi Rekor Fiyata El Değiştirdi

İsviçre'nin Cenevre kentinde Sotheby's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, Fransız kraliçe Marie Antoinette'e ait "inci ve elmas" kolye 32 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 175 milyon TL) satıldı.

Kentte bir otelde yapılan müzayedede, Fransa'nın son kraliçesine ait inci, elmas kolye, küpe, gerdanlık ve broş gibi 10 parça pırlanta mücevher seti satışa sunuldu.

Piyasa değeri 1-2 milyon İsviçre frangı olarak belirlenen Kraliçe'ye ait "inci ve elmas kolye" adı açıklanmayan bir katılımcı tarafından 32 milyon franga satın alındı.

"Dünya rekoru kırıldı"

Sotheby's Müzayede Evi'nin uluslararası mücevherat bölümü başkanı David Bennett, açık artırmanın ardından yaptığı açıklamada, 100 parça ile çıktıkları müzayedede toplam 53,5 milyon franklık satış yaptıklarını söyledi.

Bennett, bu miktarın bugüne kadar bir açık artırmadaki kraliyet mücevher satışında "dünya rekoru" olduğunu belirtti.

"Bourbon-Parma Aile Müzayedesi" kapsamında satışa sunulan Marie Antoinette'in 10 parça mücevher setinin 43,1 milyon franga satıldığını aktaran Bennett, Cenevre'deki bu açık artırmanın tarihe geçtiğini vurguladı.

"Yüzyılın satışı"

Müzayede evinin Avrupa mücevherlerinden sorumlu başkanı Daniela Mascetti ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marie Antoinette'e ait "inci ve elmas kolye"nin 32 milyon franga el değiştirmesine ilişkin, "Kesinlikle harika satış çünkü tarihte hiçbir inci kolye bu fiyata satılmadı. Çok çok mutluyuz. Bu, kesinlikle bu tip bir mücevherat için yüzyılın satışıdır." dedi.

Mascetti, nesilden nesile miras kalan kraliçenin mücevherlerinin 200 yılı aşkın süre sonra ilk kez piyasaya çıktığını ve bir açık artırmada satışının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fransa Kralı 16. Louis ile evli olan Marie Antoinette, görkemli hayatı ve ölümüyle Fransız Devrimi'nin en unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Fransız Devrimi sırasında 1793 yılında 37 yaşındayken başkent Paris'in sembollerinden Concorde Meydanı'nda giyotinle idam edilen Antoinette'in hayatı çok sayıda filme ve kitaba konu oldu.